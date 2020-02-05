Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС-61#Союз МС-1305.02.2020 17:30

Олег Скрипочка — командир МКС

На Международной космической станции (МКС) завершается работа 61-й длительной экспедиции. Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-13» — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Кристина Кук — в соответствии с планом полёта готовятся к возвращению на Землю.

Сегодня, 5 февраля 2020 года, на борту завершилась «пересменка» экипажей. Командир 61-й длительной экспедиции на МКС — астронавт Лука Пармитано, возглавлявший её с октября 2019 года, и командир 62-й экспедиции — космонавт Олег Скрипочка подписали акт передачи полномочий. По традиции, эта церемония сопровождается ударами в корабельный колокол.

В настоящее время Александр Скворцов, Лука Пармитано и Кристина Кук занимаются операциями по подготовке к предстоящей посадке. В спускаемом аппарате пилотируемого корабля «Союз МС-13» экипаж привезет с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами научных экспериментов, проведенных в течение экспедиции.

Согласно данным Центра управления полетами, закрытие переходных люков между кораблем «Союз МС-13» и модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланировано в 05:25 мск 6 февраля 2020 года, расстыковка — в 08:50 мск и посадка спускаемого аппарата — в 12:12 мск в 147 км юго-восточнее от г. Жезказган (Казахстан). Все операции будут транслироваться в прямом эфире в разделе «Онлайн трансляции» сайта Госкорпорации и в сообществе Роскосмоса российской социальной сети «ВКонтакте».

После расстыковки корабля «Союз МС-13» и до прибытия в апреле 2020 года на борт участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Олега Скрипочки, астронавтов Джессики Меир и Эндрю Моргана.

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