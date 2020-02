Оценка риска изменения климата с использованием стресс-тестов финансовой устойчивости

Source: IMF – News in Russian

Тобиас Адриан, Джеймс Морсинк и Лилиана Шумахер

5 февраля 2020 г.

Сейчас, когда человеческое сообщество готовится к потенциальным разрушительным последствиям изменения климата, оценка размаха потрясений, которые вскоре могут обрушиться на экономику, приобретает огромное значение. Одним из способов количественной оценки последствий шоков потенциально системного характера, которым может подвергнуться финансовая система, является проведение «стресс-тестов» — надежно отлаженных аналитических процедур, уже много десятилетий применяемых МВФ, Всемирным банком и органами финансового надзора для детального сценарного планирования мер по предотвращению будущих финансовых кризисов.

Измерение рисков

В недавно опубликованном документе персонала МВФ [include link] подчеркивается роль стресс-тестирования финансовой устойчивости к климатическим рискам как важного нового инструмента. Климатические стресс-тесты позволяют определить, какими будут последствия климатического кризиса для финансовой системы, как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных стран.Стресс-тесты показывают, как первоначальный финансовый шок, например, снижение темпов экономического роста или падение цен на недвижимость, может, все более усиливаясь, распространиться на всю финансовую систему. При этом анализируются связи между финансовыми учреждениями и повседневным функционированием экономики, между проблемами платежеспособности и ликвидности, между органами государственного управления и финансовыми организациями, а также между самими финансовыми учреждениями.Стресс-тесты уже давно позволяют ответить на вопрос, смогут ли финансовые учреждения, такие как банки и страховые компании, даже при самых неблагоприятных сценариях продолжать оказывать жизненно необходимые финансовые услуги. Добавление климатических факторов в существующую методологию стресс-тестирования поможет руководителям государственных органов и предприятий частного сектора подготовиться к широкому спектру потенциальных финансовых потрясений, которые могут быть вызваны климатическими угрозами.

Непрерывная адаптация

Для сохранения эффективности стресс-тесты необходимо постоянно адаптировать к новым рискам. Первоначально в центре внимания стресс‑тестов находилась устойчивость отдельных финансовых учреждений. Мировой финансовый кризис 2007–2009 годов побудил делать акцент на методологиях стресс-тестирования, направленных на количественную оценку рисков для финансовой системы в целом (так называемых «макропруденциальных» стресс-тестах). За прошедшие годы МВФ также улучшил свой инструментарий макрофинансового анализа и исследования сценариев, распространив стресс-тестирование на дополнительное число угроз.

Предметом тестирования в МВФ становятся материальные риски, связанные с ущербом для имущества, а также риски перехода, которые возникают в связи с изменениями в политике и технологиях, от которых зависит глобальный переход к низкоуглеродной экономике. Усовершенствованные в последнее время стресс-тесты позволяют оценить возможные последствия таких рисков для финансовой стабильности и экономического роста.

Потенциальные материальные риски, связанные со стихийными бедствиями, уже стали предметом анализа в ходе некоторых проведенных МВФ стресс‑тестов, особенно для таких малых островных государств, как Багамские острова, Ямайка и Самоа. Стихийные бедствия использовались в качестве шоков, ведущих к возникновению неблагоприятных сценариев (например, сильный ураган, приводящий к имущественному ущербу и снижению туризма). Прямые убытки материализуются в результате уничтожения или снижения стоимости активов и предметов залога, что влияет на величину позиций финансовых учреждений по операциям с корпорациями и домашними хозяйствами. В некоторых странах общие экономические потери превышают 200 процентов ВВП, как, например, в случае, когда ураган Мария обрушился на Доминику в 2017 году. В перспективе стресс-тесты для выявления материальных рисков будут все более отражать макроэкономические последствия более частых и более тяжелых стихийных бедствий.

Стресс-тестирование перехода к низкоуглеродной экономике — новая и быстро развивающаяся область. Отход мировой экономики от отраслей, зависящих от невозобновляемых ресурсов, таких как угольная промышленность, вероятно, будет сопровождаться шоками, обусловленными таким переходом. Финансовые учреждения могут понести убытки по операциям с фирмами, бизнес-модель которых не основана на экономике низких выбросов углерода. Такие фирмы могут столкнуться со снижением доходов, сбоями в работе и увеличением стоимости финансирования из-за реализуемой экономической политики, технологических перемен и изменений в поведении потребителей и инвесторов. Материализация рисков возможна, особенно в случае резкого перехода (попричине бездействия в прошлом) к низкоуглеродной экономике и, если такой переход плохо продуман или не скоординирован в глобальном масштабе. В дальнейшем при разработке стресс-тестов на риски перехода важнейшим следующим шагом станет выявление эффектов «второго порядка», когда снижение цен на активы ведет к их срочной распродаже, что оборачивается еще большим снижением цен на активы, порождая порочный круг и усиливая механизм воздействия начального шока.

Добавление климатических факторов в стресс-тесты поможет разработчикам политики, руководителям корпораций и инвесторам предвидеть угрозы, связанные с климатом. Благодаря этому, МВФ и Всемирный банк могут содействовать доведению ценной информации до сведения должностных лиц вразных учреждениях, включая центральные банки, надзорные органы, аналитические центры и научные круги, что будет способствовать подготовке человеческого сообщества к будущим чрезвычайным ситуациям, противодействие которым потребует срочных и динамичных ответных действий.

Тобиас Адриан — финансовый советник и директор Департамента денежно‑кредитных систем и рынков капитала (ДДК) Международного Валютного Фонда (МВФ). В этом качестве он возглавляет работу МВФ всференадзора за финансовым сектором, денежно-кредитной и макропруденциальной политики, финансового регулирования, управления долгом и рынков капитала. Он также курирует деятельность в области развития потенциала в странах-членах МВФ. До начала работы в МВФ г‑нАдриан занимал должность старшего вице-президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и заместителя директора Группы исследований истатистики.

Г-н Адриан преподавал в Принстонском университете и Университете Нью‑Йорка и имеет множество публикаций в экономических и финансовых журналах, в том числе в American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics и Review of Financial Studies. Имеет докторскую степень Массачусетского технологического института, магистерскую степень Лондонской школы экономики, диплом Университета Гёте во Франкфурте и степень бакалавра Университета Дофин в Париже. Получил аттестат о среднем образовании по литературе и математике в школе Гумбольдта в Бад-Хомбурге.

Джеймс Морсинк – заместитель директора Департамента денежно‑кредитных систем и рынков капитала (ДДК), отвечающий за оценкисостояния финансового сектора, а также за стратегию департамента иуправление ресурсами. Ранее в его ведении находились вопросы надзора надвусторонней основе (наряду с оценками финансового сектора).

В МВФ г-н Морсинк занимается глобальными макроэкономическими и макрофинансовыми вопросами более 26 лет. На протяжении 1990-х годов он занимался проблемами перехода к рыночной экономике в Монголии, финансового кризиса в Таиланде и банковских неурядиц в Японии. В 2000-х годах он помогал руководить подготовкой «Перспектив развития мировой экономики», а затем возглавлял миссии в Великобритании и Ирландии и вел переговоры о заключении соглашений о кредите «стэнд-бай» с Венгрией и огибкой кредитной линии с Польшей. В ДДК он начал работать в 2012 году, сначала в качестве начальника отдела стратегии ДДК и руководителя миссии по подготовке ФСАП для Дании в 2014 году. Заместителем директора он был назначен в 2015 году. Имеет степень бакалавра Принстонского университета и докторскую степень Массачусетского технологического института.

Лилиана Шумахер — старший экономист в МВФ. Она является автором многочисленных работ по вопросам финансовой стабильности, эпизодов массового изъятия банковских вкладов, показателей деятельности банков и стресс-тестирования. Ее работы публиковались в виде рабочих документов МВФ и в экономических и финансовых журналах с коллегиальным рецензированием. Она руководила проведением оценок ФСАП в Гватемале, Парагвае, Косово и Армении и была заместителем руководителя проведенных ранее ФСАП по Сингапуру, Швеции, Испании и Латвии. Она также отвечала за стресс-тестирование во многих ФСАП. До прихода в МВФ она была доцентом по международному бизнесу в Университете Джорджа Вашингтона. Имеет степень доктора экономики от Чикагского университета.

