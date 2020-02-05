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#НПО Энергомаш#Главное#ИСРД05.02.2020 13:39

Предприятия ИСРД трансформируют в «цифру» жизненный цикл изделий

С сентября 2018 года на предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД), возглавляемой НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), велись работы по реализации концепции использования инженерных расчетов и испытаний. Более года специалисты НПО Энергомаш осуществляли внедрение функционала в требуемом объеме, организовывали обучение и настраивали работу высокопроизводительных вычислительных кластеров, программного обеспечения, персональных компьютеров.

Использование оборудования позволяет решать задачи построения одномерных и квазиодномерных статических и динамических моделей рабочих процессов, проведения инженерных расчетов жидкостных ракетных двигателей в части прочностных расчетов и гидрогазодинамики, моделирования литейных процессов и листовой штамповки и технологий объемного деформирования материалов и другие.

Параллельно осуществлялась настройка автоматизированной системы управления жизненным циклом изделия (PLM-системы) между предприятиями ИСРД в части реализации передачи электронной документации. Данная задача актуальна в силу развивающейся производственной кооперации и возможных совместных разработок перспективных ракетных двигателей совместными силами специалистов ИСРД, владеющих опытом нисходящего проектирования с учётом сварных/паяных конструкций и деформируемых в процессе сборки элементов.

«Все конструкторские и технологические процессы, такие как выпуск электронной конструкторской и технологической документации, написание техпроцессов, разработка управляющих программ для станков с ЧПУ, создание средств технологического оснащения осуществляются в единой цифровой среде. Масштабирование внедренных в НПО Энергомаш решений на производственные площадки ИСРД позволяет в минимальные сроки и с высоким качеством реализовать выпуск технической документации, в том числе на опытной и серийной площадках воронежского Центра ракетного двигателестроения и Протон-ПМ в Перми», — прокомментировал руководитель проекта, начальник управления информационной поддержки жизненного цикла изделия НПО Энергомаш Дмитрий Дризин.

В декабре 2019 года НПО Энергомаш осуществил ввод в промышленную эксплуатацию ряда модулей PLM-системы: «Управление конструкторскими данными. Расширенный функционал»; «Управление инженерными данными — развитие функционала»; «Реализация концепции использования конструкторского и технологического CAE». Воронежский центр ракетного двигателестроения ВЦРД в конце 2019 года (входит в ИСРД, возглавляемую НПО Энергомаш) ввел в промышленную эксплуатацию модуль PLM-системы «Управление технологическими данными. Базовый функционал». В другом ключевом предприятии ИСРД — Протон-ПМ — модуль находится в опытной эксплуатации.

Цифровая трансформация предприятий ИСРД проходит в соответствии с утвержденной «Стратегией цифровой трансформации Госкорпорации „Роскосмос“ на период до 2025 года и перспективу до 2030 года». Стратегия предполагает посредством управления данными формировать и удерживать в стабильном состоянии цифровую экосистему отрасли «Роскосмос 2.0». Реализация Стратегии проходит с активным участием ключевых предприятий ракетно-космической отрасли. В документе сформулировано 11 ключевых направлений развития. Одно из таких направлений — цифровизация производства и жизненного цикла изделий, т.е. внедрение PLM-системы, позволяющей увеличить интенсивность создания разработок, ускорить вывод новых изделий на рынок, обеспечить соответствие управленческим требованиям и оптимизировать использование ресурсов.

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