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#Протон-ПМ#Главное05.02.2020 11:30

«Протон-ПМ» испытал рекордное количество газотурбинных установок

ГТУ-16П на испытательном стенде

Стенд испытаний ГТУ мощностью до 40 МВт

По итогам 2019 года «Протон-ПМ» испытало рекордное количество газотурбинных установок. В интересах пермской газотурбинной кооперации предприятие подтвердило характеристики 135 газотурбинных двигателей наземного применения мощностью 10, 12, 16 и 25 МВт (для сравнения, в 2018-м – 112 ГТУ).

В ноябре и декабре прошлого года «Протон-ПМ» удалось испытать по 16 и 18 агрегатов соответственно. Данные установок поставляются «ОДК-Пермские моторы» – серийным производителем установок – на объекты газотранспортных, газодобывающих и энергетических компаний в России и за рубежом.

«Протон-ПМ» является участником пермской газотурбинной кооперации с 1996 года, когда предприятие построило испытательный стенд для полноразмерных испытаний газотурбинных установок мощностью до 16 МВт. В 2013-м введён в эксплуатацию многоцелевой адаптивный экологичный стенд испытаний мощностью до 40 МВт. Благодаря этому пропускная способность испытательного комплекса увеличилась до 150 ГТУ в год, в том числе за счёт снижения времени на переналадку оборудования и применения универсальных систем, появилась возможность испытывать газотурбинные двигатели ГТУ-25П в полноразмерном формате, качественно изменился подход к оценке стендовых испытаний и культуре производства.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор «Протон-ПМ»: По итогам 2019 года предприятие испытало рекордное количество газотурбинных установок и полностью выполнило договорные обязательства перед основным заказчиком по этой тематике. Показанный результат свидетельствует о наших серьёзных компетенциях в области испытаний газотурбинной техники. В следующие три года ожидается дальнейший рост объёмов испытаний ГТУ, примерно на 20 % ежегодно. Поэтому мы намерены изготовить второй адаптер для стенда, который позволит увеличить пропускную способность нашего испытательного комплекса.

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