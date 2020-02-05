Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поблагодарила сотрудников надзорного ведомства за совместную работу в 2019 году.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа приняла участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры НАО по итогам работы за 2019 год.

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В мероприятии участвовали губернатор региона Александр Цыбульский, ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Ненецкого автономного округа заместитель председателя Собрания депутатов НАО Максим Арбузов, председатель суда Ненецкого автономного округа Евгений Мартынов, федеральный инспектор региона Кирилл Шимко, а также представители правоохранительных органов и уполномоченные в НАО.

Провел заседание прокурор округа Николай Егоров.

Коллегией было отмечено, что в 2019 году органами прокуратуры региона выявлено 3061 нарушение федерального законодательства, с целью устранения которых прокурорами внесено 334 представления. Путём объявления предостережений пресечено 155 нарушений закона.

Р. Галушина приняла участие в заседании коллегии прокуратуры Ненецкого автономного округа

Благодаря принятым прокурорами мерам реагирования погашена задолженность перед более чем 300 работниками и 12 организациями на сумму свыше 100 млн. рублей.

Прокурорами планомерно реализовывались мероприятия, направленные на обеспечение социальных прав жителей региона, в особенности пенсионеров, инвалидов, малоимущих.

Постоянное внимание прокурорами уделялось соблюдению прав несовершеннолетних, а также соблюдению прав граждан в жилищно-коммунальной сфере.

По информации прокурора НАО, за 2019 год в надзорное ведомство поступило 1328 обращений граждан, из них разрешено 884 обращения, 399 перенаправлено в другие ведомства. Восстановлены права 160 жителей региона.

Выступая на коллегии, Римма Галушина поблагодарила коллектив надзорного ведомства за конструктивную совместную деятельность и профессиональную помощь, в том числе, в работе с обращениями граждан.

«В минувшем году мне довелось немало взаимодействовать с прокурорским корпусом региона. Мы провели совместные приёмы граждан в отдалённых поселениях округа, встречи с населением, в том числе с выпускниками сельских школ», — рассказала законодатель.

Сенатор вручила почётную грамоту Совета Федерации прокурору НАО Николаю Егорову за большой вклад в законодательную деятельность и многолетнюю безупречную службу на благо Ненецкого автономного округа.

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