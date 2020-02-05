Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила внесение изменений в Конституцию РФ с представителями деловых кругов Мурманской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион обсудила с предпринимателями поправки в Конституцию РФ.

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Обсуждение законодательной инициативы по внесению поправок в Конституцию, озвученных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, прошло с участием представителей малого и среднего бизнеса, в том числе Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России».

Сенатор напомнила, что 20 января глава государства внёс в Государственную Думу проект закона о внесении изменений в Конституцию. Законопроект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.

«В своем Послании Президент России подчеркнул, что корректировка закона возможна только с одобрения граждан. В настоящее время по всей стране проводится общественное обсуждение изменений в Конституцию РФ», — отметила Татьяна Кусайко.

В ходе встречи участники обсудили изменения, предложенные главой государства, такие как закрепление в Конституции новых требований к претендентам на должность Президента РФ, к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации, а также закрепление роли Госсовета.

Сенатор разъяснила некоторые положения законопроекта о поправках. «Так, главы субъектов Федерации, министры, депутаты и судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий проживать на территории другой страны», — сказала Татьяна Кусайко.

Представители общественных объединений, предприниматели озвучили ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие бизнеса в регионе. «Своими вопросами и предложениями северяне проявили активную позицию при обсуждении изменений в Основной закон нашей страны», — заключила парламентарий.

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