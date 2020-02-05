Совместная работа прокуроров и налоговых органов обеспечила поступление в бюджет более 13 млрд рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Надзор за исполнением законодательства о налогах и сборах является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности. В рамках этой работы обеспечивается защита экономических интересов государства и соблюдение прав налогоплательщиков.
От поступления в бюджет налогов и сборов зависит функционирование всей бюджетной системы, поэтому прокурорами применяется комплекс мер по снижению налоговой задолженности.
Одна из наиболее эффективных обеспечительных мер – арест имущества налогоплательщиков, предусмотренный статьей 77 Налогового кодекса Российской Федерации.
Органами прокуратуры Российской Федерации работа по применению ареста в отношении имущества неплательщиков налогов и других обязательных платежей ведется в тесном взаимодействии с налоговыми органами Российской Федерации.
В 2019 году прокурорами санкционировано около 10 тыс. решений налоговых органов о наложении ареста на имущество неплательщиков налогов на сумму около 25 млрд рублей.
Эта эффективная мера способствует быстрому погашению задолженности.
Всего в 2019 году после применения ареста налогоплательщиками выплачено в бюджет более 13 млрд рублей.
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