Состоялась конференция Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 февраля 2020, 12:45

4 февраля в Санкт-Петербурге состоялась IX конференция Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз». Основными вопросами повестки дня были отчет о деятельности Центрального совета «Газпром профсоюза» за 2015–2019 гг., а также выборы председателя профсоюзной организации.

В мероприятии приняли участие 119 делегатов, выдвинутых профсоюзными организациями предприятий и организаций ПАО «Газпром», представители Департаментов ПАО «Газпром», дочерних компаний ПАО «Газпром», Министерства энергетики Российской Федерации, Нефтегазстройпрофсоюза России, Федерации независимых профсоюзов России, Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

С докладом по итогам работы за 2015–2019 гг. Центрального совета «Газпром профсоюза» выступил председатель организации Владимир Ковальчук.

В результате проведенного голосования Владимир Ковальчук единогласно переизбран на очередной пятилетний срок. Кроме того, конференция выбрала новый состав Президиума и Центрального совета «Газпром профсоюза».

Справка

Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз» создана в 2000 году. По состоянию на начало 2019 года в ее состав входит 355967 человек. Охват профсоюзным членством составляет 87,6%. На начало 2020 года в реестр «Газпром профсоюза» включены 76 профсоюзных организаций.

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