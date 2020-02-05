Ф. Мухаметшин и Посол Йеменской Республики в РФ обсудили отношения по парламентской линии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Йеменской Республики в России.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Йеменской Республики в России Ахмеда Салема аль-Вахейши. Встреча состоялась по просьбе йеменской стороны.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двухсторонних отношений, в том числе по линии парламентских связей и российско-йеменского Общества дружбы.

Встреча Ф. Мухаметшина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Посольства Йеменской Республики в России А.С. Аль-Вахейши

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Фарит Мухаметшин

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Йеменской Республики в России А.С. Аль-Вахейши

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Встреча Ф. Мухаметшина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Посольства Йеменской Республики в России А.С. Аль-Вахейши

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Посол высоко оценил усилия России в поддержке мер по разрешению конфликтной ситуации в Йеменской Республике в соответствии с принятыми ООН резолюциями. Он также отметил активную роль Российской Федерации в регионе Ближнего и Среднего Востока, направленные на достижение мира и стабильности, особенно в Сирийской Арабской Республике.

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