Ф. Мухаметшин: Самарская область стала лидером по динамике развития в Приволжском федеральном округе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании, на котором губернатор Самарской области обратился с посланием к депутатам и жителям региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области принял участие в заседании, на котором губернатор Самарской области Дмитрий Азаров АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области обратился с посланием к Губернской Думе и жителям региона.

В послании дан анализ социально-экономического положения Самарской области и поставлены задачи на ближайшие годы.

Фарит Мухаметшин принял участие в заседании, на котором губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с посланием к Губернской Думе и жителям региона

Губернатор отметил, что 2019 год стал для региона по‑настоящему успешным, удалось вывести область на устойчивую траекторию развития, добилась развития промышленного производства, предприятий агропромышленного комплекса, существенно удалось сократить государственный долг. Валовый региональный продукт Самарской области в прошлом году вырос на 2,1 проц., что выше среднероссийских показателей, удалось добиться устойчивого прироста инвестиций в основной капитал. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов область поднялась сразу на 24 позиции.

«Самарская область постепенно подтверждает свои лидерские амбиции – вернуть регион на путь успеха. По всем двенадцати национальным проектам Самарская область признана одним из лидеров регионального развития страны, что свидетельствует постановление Правительства РФ, где зафиксированы итоги работы за полтора года управленческих команд всех восьмидесяти пяти субъектов РФ. При этом область стала абсолютным лидером по динамике развития в Приволжском федеральном округе», — сказал Фарит Мухаметшин.

В ходе пребывания в регионе сенатор встретился с губернатором Дмитрием Азаровым и председателем Правительства Виктором Кудряшовым. Подробно были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Постановления Совета Федерации по Самарской области «О государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области» от 22 мая 2019 года.

Отдельная встреча с директором Департаментом внешних связей Администрации губернатора была посвящена планам международных и внешнеэкономических связей области на текущий год.

Фарит Мухаметшин провел прием граждан по личным вопросам

В ходе рабочей поездки в регион сенатор также осуществил очередной прием граждан по личным вопросам. Поделиться своими проблемами с парламентарием пришли жители Самары, представители деловых и общественных кругов области. С каждым из обратившихся сенатор провел обстоятельный разговор, подробно разъясняя положения законодательства, объясняя, чем можно помочь.

В интервью региональным СМИ Фарит Мухаметшин остановился на приоритетных направлениях в работе по реализации задач, определенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 года, а также об итогах деятельности Совета Федерации за прошедший год и планах палаты на 2020 год.

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