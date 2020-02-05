Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с руководителем Федеральной налоговой службы России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай обсудил с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым меры совершенствования налогового законодательства.

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«Налоговая политика напрямую влияет на развитие предпринимательства и инвестиционный климат в регионах. Ставки, режимы налогообложения, льготы – эти инструменты должны работать на рост экономики в субъектах», – сказал Владимир Полетаев.

Налоговая политика напрямую влияет на развитие предпринимательства и инвестиционный климат в регионах

Кроме того, от качества налогового администрирования зависят доходы бюджетов всех уровней, отметил парламентарий.

«Налоговые отчисления – основа для реализации национальных проектов и государственных программ. С каждым годом собираемость налогов растет, что расширяет финансовые возможности субъектов», – отметил Владимир Полетаев.

Сенатор на протяжении пяти лет является членом Коллегии Федеральной налоговой службы России.

«Все это время мы тесно взаимодействовали с руководством ФНС по вопросам совершенствования налогового, бюджетного законодательства и продолжаем сотрудничать по сей день», – подчеркнул Владимир Полетаев.

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