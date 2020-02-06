А. Клишас: Необходимо скорейшее принятие законопроекта, ограничивающего применение статьи 210 УК РФ к бизнесу

Source: Russia – Council of the Federation

Документ является результатом кропотливой работы различных государственных органов, особенно Верховного суда и Генпрокуратуры, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края подчеркнул необходимость скорейшего принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

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Предлагается ограничить применение статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Законопроектом предусматривается, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого‑либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности.

«Законопроект является результатом кропотливой работы различных государственных органов, — отметил Андрей Клишас. — Особенно необходимо отметить вклад Верховного Суда РФ и Генеральной прокуратуры РФ».

5 февраля 2020 года Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении указанный проект федерального закона.

«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также комитеты Совета Федерации соисполнители поддержали без замечаний представленный проект федерального закона», — заключил Андрей Клишас.

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