А. Кутепов предложил проработать финансовые механизмы привлечения отечественных производителей к госзакупкам

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий направил письмо заместителю Председателя Правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил письмо заместителю Председателя Правительства Юрию Борисову с предложениями, касающимися механизмов привлечения отечественных производителей к государственным закупкам.

В рамках рассмотрения вопроса о применении «национального режима» при проведении государственных закупок Комитетом Совета Федерации по экономической политике были выявлены проблемы, требующие решения со стороны Правительства Российской Федерации, говорится в письме.

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Отсутствует до 1 января 2020 года анализ информация о количестве производимой отечественной продукции, о сопоставимости ее качества с зарубежными аналогами и о возможностях отечественных производителей, включая производственные мощности, выпуск продукции в необходимом объеме под реализацию национальных проектов.

Потребность в закупке товаров отечественного производства не синхронизирована с национальными проектами

По словам Андрея Кутепова, потребность в закупке товаров отечественного производства не синхронизирована с национальными проектами. Существующий перечень продукции, произведенной на территории РФ, не решает указанную выше проблему.

«Эта же проблема актуальна для предприятий оборонно-промышленного комплекса в целях обеспечения доли производства гражданской продукции», — отметил сенатор.

В письме говорится, что действующие нормы, устанавливающие запреты и ограничения на допуск к закупкам иностранных товаров, легко обходятся заказчиками путем «заточки» документации под зарубежного производителя, поскольку в стране отсутствует сравнительный анализ качества российского и иностранного товара. Кроме того, отсутствует ответственность руководителя субъекта РФ за достижение указанного показателя.

Андрей Кутепов подчеркнул, что установление обязательной доли закупки продукции отечественного производителя носит дискуссионный характер. Существуют заказчики, которые не реализуют национальные проекты и не закупают товары, входящие в перечень продукции, произведенной на территории РФ (детские сады, школы и т. д., либо вообще закупают исключительно только услуги жилищно-коммунального хозяйства и канцтовары, в виду отсутствия соответствующих бюджетов. Установление для этой категории заказчиков нормы, обязывающей закупать 50 процентов отечественной продукции, станет для них невыполнимой задачей. В таких случаях требуется дифференцированный подход.

Установленные Приказом Министерства финансов РФ «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормы о предоставлении преференций в размере 15 процентов в отношении цены контракта трудно реализуемы, поскольку заказчику сложно ориентироваться в номенклатуре, установленной настоящим Приказом. Указанный перечень не является исчерпывающим и постоянно пополняется новыми товарами. Меняются национальные проекты и меняется потребность. Кроме того, нет четкого понимания принципа включения того или иного товара в перечень.

Андрей Кутепов подчеркнул, что одновременно с этим, существует запрос на установление дифференцированной ставки преференций в зависимости от рынка.

«Вызывает дискуссии вопрос о том, что такое продукция российского производства и какое количество иностранного компонента допустимо в этой продукции. Указанный вопрос требует дополнительного обсуждения. Существует запрос на дополнительные меры поддержки отечественного производителя (авансирование государственных контрактов, иные финансовые инструменты)», — убежден глава Комитета СФ.

На основании изложенного Андрей Кутепов предложил провести мониторинг применения «национального режима» для формирования выводов по дальнейшему совершенствованию системы импортозамещения. Нужно также провести анализ информации по готовности перехода на импортозамещение и выпуск гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Следует рассмотреть возможность распространения преференции на всю продукцию отечественного производства, рассмотреть вопрос о дифференциации преференций в зависимости от товарного рынка, дополнительно обсудить необходимость установления обязательной квоты закупки товаров отечественного производства.

Сенатор подчеркнул, что важно проработать финансовые механизмы привлечения отечественных производителей в государственные закупки.

Андрей Кутепов предложил установить в качестве показателя оценки деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований показатель достижения минимальной доли закупок российских товаров при проведении государственных закупок.

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