А. Майоров: В текущем году мы продолжим плодотворно сотрудничать с Минприроды России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили с Министром природных ресурсов и экологии РФ актуальные вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Как рассказал Алексей Майоров, в ходе беседы были рассмотрены вопросы взаимодействия профильного Комитета СФ с Министерством в сфере совершенствования законодательства РФ, решения проблемных вопросов в регионах.На встрече также обсуждался ход подготовки ХХ Международного форума «Экология большого города», который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 марта текущего года, тематику «круглых столов», планируемых к проведению на Форуме при поддержке Комитета и министерства.

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