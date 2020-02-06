А. Отке: На общественных обсуждениях в Чукотском автономном округе разъяснен порядок принятия поправок в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в прошедших в Анадыре общественных обсуждениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Анна Отке ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа в рамках работы в регионе приняла участие в общественных обсуждениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Мероприятие состоялось в г. Анадыре.

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«Послание Президента Федеральному Собранию в 2020 году отличается направленностью на решение внутригосударственных задач. Прежде всего, перед государством и гражданами ставится цель создания условий для полноценной жизни человека, начиная с рождения, возможности получения качественного образования, медицинских услуг, гарантированной пенсии. Главный приоритет при этом — поддержка российских семей», — отметила Анна Отке.

Сенатор сообщила, что в рамках общественных обсуждений проведено разъяснение порядка принятия поправок в Конституцию РФ. Поднимались также вопросы, связанные с дополнительными региональными мерами поддержки сфер демографии, образования, здравоохранения.

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