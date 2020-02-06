А. Ракитин: Необходимо оказывать поддержку предприятиям, желающим регистрировать наименования места происхождения товара

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросу регистрации региональных брендов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе работы в регионе принял участие в совещании под руководством главы Республики Карелия Артура Парфенчикова ПарфенчиковАртур ОлеговичГлава Республики Карелия по вопросам регистрации региональных брендов.

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По мнению Александра Ракитина, заинтересованность в использовании наименования места происхождения товара (НМПТ) должна проявляться со стороны администрации регионов. Это связано с тем, что НМПТ, сопровождающий товар, указывает на конкретную территорию, географическая среда которой определяет особые свойства товара. Данное обстоятельство является залогом повышения известности и привлекательности региона, что создает благоприятные условия для вложения инвестиций в его развитие. Такие инвестиции могут быть направлены на развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса, организацию новых рабочих мест, развитие туризма, особенно агротуризма, сохранение сельских поселений.

«Необходимо поддерживать местные бренды и оказывать поддержку предприятиям, желающим регистрировать НМПТ. Кроме того, требуется активизировать деятельность органов исполнительной власти в привлечении производителей к регистрации НМПТ и продвижению региональных брендов на федеральном уровне», — отметил Александр Ракитин.

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