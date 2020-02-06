Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с представителями Сахалинской областной Думы, на которой обсуждались поправки в Конституцию РФ.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области в ходе работы в регионе провел встречу с представителями Сахалинской областной Думы, на которой обсуждались поправки в Конституцию РФ.

Сенатор рассказал, что по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию была создана Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны, в которую вошли и члены Совета Федерации.

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«Рабочей группой ведется разработка пакета поправок, который будет рассмотрен совместно с законопроектом Президента», — сообщил парламентарий.

Юрий Архаров отметил важность обсуждения положений проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» непосредственно в регионах. Высказанные замечания и предложения будут направлены в Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству для обобщения.

«Сегодня у регионов есть прекрасная возможность быть максимально услышанными, напрямую влиять на главный документ государства и в целом на будущее нашей страны», — сказал сенатор.

У регионов есть прекрасная возможность быть максимально услышанными

Юрий Архаров подробно остановился на нескольких основных изменениях, касающихся закрепления социальных обязательств государства перед гражданами, в частности, ежегодной индексации пенсий и размера минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума. Он также проинформировал о поправках, касающихся расширения полномочий Государственной Думы и Совета Федерации для обеспечения равновесия власти, и новых требований к государственным служащим.

«Для каждого гражданина России Конституция имеет большое значение — как основополагающий закон нашего государства, и то, что сейчас есть возможность обсудить поправки в Конституцию на всех уровнях власти, общественными структурами и организациями, говорит о высоком приоритете демократии в нашей стране», — подчеркнул парламентарий.

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