Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с Детским советом при Уполномоченном по правам ребенка в Севастополе.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя провела встречу с членами Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в Севастополе.

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Детский совет, в состав которого входят учащиеся из разных школ города, был создан в ноябре 2017 года для выяснения мнения детей по проблемным для них вопросам.

Екатерина Алтабаева отметила, что Детский совет имеет важное значение, поскольку дети могут высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу, вносить свои предложения.

В рамках встречи, посвященной теме Великой Отечественной войны, ее наследникам, сенатор и члены Детского совета обсудили акции, которые готовят севастопольские школьники города к 75-летию Великой Победы.

Мы должны хранить духовные и нравственные основы, которые объединяют наше общество

Екатерина Алтабаева призвала уделять больше внимания ветеранам.

«Год 2020-й определен Указом Президента как Год памяти и славы. Мы должны хранить духовные и нравственные основы, которые объединяют наше общество. Отрадно видеть здесь молодых людей, искренне интересующихся историей своей Родины и переживающих за сохранение правды о Великой Отечественной войне», — подчеркнула сенатор.

Екатерина Алтабаева считает важным оказывать подрастающему поколению максимальное содействие при реализации их инициатив в плане историко-патриотической работы.

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