Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в окружном итоговом совещании в регионе.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в окружном итоговом совещании, на котором Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края отчиталась о результатах работы за 2019 год и наметила приоритетные задачи на 2020 год.

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Итоговое совещание традиционно является заключительным мероприятием отчетной кампании окружной администрации, нацеленным на решение задач по социально-экономическому развитию Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Это диалог органов власти с широким участием общественности, представителями трудовых коллективов и жителей региона.

В этом году заседания проходили по тематическим секциям — «Экономика и ЖКХ», «Агропромышленный комплекс» и «Социальная сфера». На пленарном заседании были проведены обсуждения, приняты итоговые рекомендации.

В ходе заседания Баир Жамсуев остановился на ряде вопросов федеральной повестки. Сенатор проинформировал участников совещания о направлениях работы Совета Федерации, о проведенной работе верхней палаты по смягчения кредитной политики для регионов, максимальной прозрачности и раннего распределения межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций, про бюджет 2020 года нацеленный на повышение уровня благосостояния людей, поддержки детей и семьи.

Баир Жамсуев принял участие в окружном итоговом совещании в Агинском Бурятском округе развернулась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы

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Баир Жамсуев принял участие в окружном итоговом совещании в Агинском Бурятском округе развернулась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы

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Баир Жамсуев принял участие в окружном итоговом совещании в Агинском Бурятском округе развернулась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы

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Баир Жамсуев принял участие в окружном итоговом совещании в Агинском Бурятском округе развернулась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы

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Баир Жамсуев принял участие в окружном итоговом совещании в Агинском Бурятском округе развернулась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы

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Баир Жамсуев принял участие в окружном итоговом совещании в Агинском Бурятском округе развернулась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы

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Баир Жамсуев принял участие в окружном итоговом совещании в Агинском Бурятском округе развернулась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы

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Сенатор обратил особое внимание на положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию, в которых четко обозначены ориентиры нового этапа развития российского государственного строительства, в том числе и отечественного парламентаризма.

Социальная политика является абсолютным приоритетом государства

«Послание не оставляет ни малейших сомнений в том, что социальная политика является абсолютным приоритетом государства. Охвачены все ее направления – преодоление демографического спада, поддержка семей, особенно семей с детьми, сокращение масштабов бедности, повышения реальных доходов населения, индексации пенсий, повышение качества образования и медицинской помощи. Ряд социальных гарантий будет вписан непосредственно в Конституцию. Особую важность представляет усиление роли субъектов Федерации и губернаторов через придание конституционного статуса Государственного Совету и совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» — подчеркнул Баир Жамсуев.

Он напомнил, что 2020 год в Российской Федерации является Годом памяти и славы. В Забайкальском крае и в округе также приняты планы мероприятий, по празднованию 75-летия Великой Победы. Сенатор призвал окружить каждого ветерана Великой Отечественной войны персональной заботой.

Говоря о перспективах развития округа, Баир Жамсуев отметил необходимость поддержки сельского хозяйства. «С учетом исторических традиций, Агинский Бурятский округ является опорной территорией развития овцеводства. Надеюсь, что при переформатировании органа управления округом будут достигнуты конкретные результаты не только в развитии округа, но и края».

Сенатор вручил от имени Совета Федерации депутату Совета муниципального района «Могойтуйский район» Бальжиниме Тудупову медаль «Совет Федерации. 25 лет», Почетную грамоту Совета Федерации — главе сельского поселения «Хойто-Ага» Цыпылме Базаржаповой и Благодарность Председателя Совета Федерации — председателю думы городского округа «Поселок Агинское» Андрею Дашину. Нескольким труженикам округа также были вручены Благодарности Члена Совета Федерации.

В работе окружного итогового совещания приняли участие исполняющий обязанности председателя Правительства Забайкальского края Сергей Нехаев, председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов, Герой Труда РФ Далай Гунгаев, члены Правительства региона, депутаты Законодательного Собрания, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных районов, поселений, руководители сельскохозяйственных предприятий округа, образовательных организаций, предприятий, учреждений, духовенства, представители бизнес сообщества и средств массовой информации.

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