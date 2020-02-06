В. Куликов: В Севастополе уверенно решают вопросы пенсионного обеспечения граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор помог бывшим военнослужащим ЧФ РФ и членам их семей в решении непростой жизненной ситуации.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Валерий Куликов КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в Севастополе провел выездное совещание представителей Министерства труда и социальной защиты России и Пенсионного фонда РФ.

Главная тема – особенности пенсионного обеспечения жителей города Севастополя и Крыма, которые, на период их вхождения в Россию, уже являлись гражданами РФ и имели российские паспорта. В основном это бывшие военнослужащие Черноморского флота России и члены их семей.

Главная тема – особенности пенсионного обеспечения жителей города Севастополя и Крыма

Представители этой категории жителей региона обратились к сенатору с просьбой вникнуть в их социальную проблему, помочь в решении их непростой жизненной ситуации.

«Проблема действительно оказалась достаточно сложной, не имеющей аналогов в российском правовом поле. Пути ее решения были найдены при личном участии первых должностных лиц Министерства труда и социальной защиты РФ, ПФР, в тесном взаимодействии с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым», РазвожаевМихаил ВладимировичВременно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя — отметил сенатор.

По его словам, в ходе совместной работы группы в Севастополе 4–5 февраля, была детально проанализирована информация о вновь выявленных обстоятельствах по вопросу о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проживавших и работавших на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 18 марта 2014 года, но имевших в паспорте иную дату отметки о регистрации.

«По итогам работы выработан конкретный, посуточный план реализации обращения граждан, направленный на распространение положений Федерального закона «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» на рассматриваемую категорию граждан», — сказал Валерий Куликов.

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