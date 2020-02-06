В. Лакунин: В Ростовской области активными темпами идет реализация программы по развитию паллиативной помощи населению

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что кабинеты паллиативной помощи должны быть открыты во всех муниципальных образованиях региона.

В Ростовской области активно развивается система паллиативной помощи населению, сообщил представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти региона Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области . Сенатор рассказал об открытии профильного кабинета в Центральной городской больнице г. Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Решается главная задача — создание комфортных условий для людей, имеющих тяжелые заболевания

«Это стало возможным благодаря усилиям правительства региона и реализации муниципальной целевой программы «Развитие здравоохранения в г. Каменск-Шахтинский на 2014–2020 годы». Открывая подобные кабинеты по всей Ростовской области, достигается главная задача — создание комфортных условий для людей, имеющих тяжелые заболевания», — отметил Владимир Лакунин.

По словам парламентария, это важно еще и потому, что многие из таких пациентов являются одинокими людьми, которые обделены вниманием и поддержкой.

Сенатор также подчеркнул, что необходимо обеспечить активное развитие первичного звена здравоохранения.

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