В Ухте при поддержке ПАО «Газпром» открылось обновленное выписное отделение роддома

Source: Gazprom in Russian

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5 февраля 2020, 18:00

5 февраля в Ухте после капитального ремонта состоялось открытие выписного помещения и входной группы Ухтинского межтерриториального родильного дома. Работы проведены в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «Газпром».

Первого новорожденного в обновленном выписном помещении роддома встречали родные семьи, а также официальные лица: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский, руководитель администрации МОГО «Ухта» Магомед Османов, главный врач ГБУЗ РК «УМРД» Виктория Андрусова, директор подрядной организации, выполняющей строительные и ремонтные работы ООО «Бетиз» Сергей Омельянович. Гости пожелали здоровья новорожденной девочке и маме, счастья молодой семье.

«Родильный дом — это важнейшее, ключевое место любого города и оно должно быть красивым. В Ухтинском межтерриториальном роддоме работает великолепная команда врачей, но учреждению был необходим ремонт. Благодаря соглашению между ПАО „Газпром“ и Правительством региона, это стало возможным», — отметил Александр Гайворонский.

В выписном помещении площадью 130 квадратных метров выполнена полная замена всех инженерных сетей (отопление, вентиляция, электричество), перепланировка внутренних помещений с заменой оконных и дверных конструкций.

При ремонте входной группы выполнен полный демонтаж старого крыльца и возведена новая конструкция, облицованная современными отделочными материалами. Для удобства маломобильных граждан предусмотрен электрический подъемник.

Ремонтные работы в родильном доме продолжаются: капитальный ремонт ведется в приемном покое основного корпуса и его входной группы, обновляется надземный переход, запланирована замена двух грузовых больничных лифтов в пристройке основного корпуса. Работы будут завершены до 1 августа 2020 года.

Роддом оказывает высококвалифицированную акушерско-гинекологическую, неонатальную, реанимационно-анестезиологическую помощь женщинам и новорожденным городов Ухты, Сосногорска, а также Ухтинского, Сосногорского, Вуктыльского, Троицко-Печорского, Ижемского и Княжпогостского районов Республики Коми.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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