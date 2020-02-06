В. Харлов посетил испытательную лабораторию ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил высокий уровень функционирования лаборатории.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Вадим Харлов ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области посетил испытательную лабораторию ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» для ознакомления с работой лаборатории по контролю за генно-модифицированными организмами (ГМО).

Вадим Харлов посетил испытательную лабораторию ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия»

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Вадим Харлов посетил испытательную лабораторию ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия»

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Вадим Харлов посетил испытательную лабораторию ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия»

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Вадим Харлов посетил испытательную лабораторию ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия»

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В Ульяновской области государственная ветеринарная служба проводит исследования на наличие ГМО с 2015 года на базе испытательной лаборатории ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия». Данная лаборатория аккредитована в национальной системе Росаккредитации Минэкономразвития России и международной системе аккредитации «Аналитика» ILAC/APLAC, результаты которой признаются в 65 странах мира.

За всю практику функционирования лаборатории на территории Ульяновской области наличие ГМО в исследованных образцах не обнаружено, граждане получают к потреблению качественную продукцию

«Важно отметить, что за всю практику функционирования лаборатории на территории Ульяновской области наличие ГМО в исследованных образцах не обнаружено, граждане получают к потреблению качественную продукцию», — отметил сенатор.

По его словам, оснащенность лаборатории, обученный персонал позволяют проводить контроль за пищевой продукцией, семенным материалом в большом объеме и по всем необходимым критериям.

«Также важным является то, что руководство Агентства ветеринарии Ульяновской области тесно сотрудничает с министерством образования, здравоохранения, министерством труда и социального развития Ульяновской области, проводят совещания, дают им необходимые рекомендации», — сказал Вадим Харлов.

За 2019 год в рамках реализации Плана проведения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, зерна, муки, хлебобулочных изделий и кормов было проведено исследование на наличие ГМО 526 образцов различной пищевой продукции.

В рамках исполнения требований Технических регламентов Таможенного союза по выполнению программы производственного контроля государственной ветеринарной службой охвачено более 1000 производителей региона. На наличие ГМО исследовано 216 образцов продукции, в том числе образцов кормов для животных.

При проведении сертификационной деятельности для получения деклараций о соответствии исследовано на наличие ГМО 243 образца продукции, в том числе 36 образцов зерна. Наличие ГМО в исследованных образцах не выявлено, сказал Вадим Харлов.

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