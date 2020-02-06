Дмитрий Махонин назначен врио главы Пермского края

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Махониным, назначенным Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

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Текст Указа:

В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края Решетникова М.Г., на основании подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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