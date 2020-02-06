И. Каграманян: В Ярославле состоялось обсуждение предложенных Президентом России поправок в Конституцию

Source: Russia – Council of the Federation

Внесенные главой государства поправки полностью поддержаны общественностью, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области рассказал о проведении в регионе совместно с председателем Общественной палаты области Сергеем Березкиным общественного обсуждения внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

В рамках встречи, в которой участвовали заместитель губернатора Андрей Шабалин, председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов КонстантиновАлексей ДмитриевичПредседатель Ярославской областной Думы , а также депутаты и представители общественности, обсуждались предложенные главой государства изменения в Основной закон.

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Игорь Каграманян напомнил, что законопроект о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесенный в Государственную Думу 20 января, уже прошел процедуру первого чтения. Сенатор разъяснил некоторые положения законопроекта.

Внесенные главой государства поправки полностью поддержаны общественностью. Это говорит о том, что президентский пакет изменений – сконцентрированный взгляд в будущее нашей страны

В частности, наряду с усилением требования к кандидату на должность Президента РФ в части его постоянного проживания на территории России не менее 25 лет, законопроектом предусматриваются и обязательные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, — в части возрастного ценза и отсутствия у них гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

И. Каграманян принял участие в общественном обсуждении внесения поправок в Конституцию Российской Федерации

Игорь Каграманян также отметил важность установления минимального размера оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, закрепления обязательной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. «Хочу обратить особое внимание на такие изменения в Основной закон, как индексация пенсий и социальных выплат, а также на нормы, согласно которым гарантируется МРОТ не ниже величины прожиточного минимума», — сказал парламентарий.

Он добавил, что обсуждение поправок к Конституции проходит по всей России, в регионах организованы встречи с общественностью, выслушиваются мнения граждан.

«Внесенные главой государства поправки полностью поддержаны общественностью. Это говорит о том, что президентский пакет изменений – сконцентрированный взгляд в будущее нашей страны», — считает парламентарий.

Участники обсуждения в Ярославле отметили своевременность и обоснованность предлагаемых поправок и высказались в поддержку законопроекта. Мнения, высказанные в ходе мероприятия, будут обобщены и направлены в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

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