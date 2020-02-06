Л. Гумерова: Позитивный опыт Уфы в области цифровизации образования будет учтен в работе профильного Комитета СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с директорами школ Уфы по вопросам цифрового образования в Республике Башкортостан.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан встретилась с директорами школ г. Уфы. Встреча состоялась в рамках проекта «Современное цифровое башкирское образование».

Как отметила сенатор, важность цифровизации в образовании не раз подчеркивал Президент РФ, в том числе в Послании Федеральному Собранию.

Смотрите также

«Совет Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга держит эти вопросы на контроле. Стараемся чутко реагировать на предложения регионов, педагогического, родительского сообщества, экспертов, самих ребят», — отметила Лилия Гумерова.

Парламентарий сообщила о рассмотрении вопросов цифровизации образования на мероприятиях Комитета, в том числе на заседании «круглого стола» на тему «О ходе реализации в субъектах РФ федерального проекта «Цифровая образовательная среда». По ее словам, главной фигурой в школе был и остается учитель, его знания, профессиональные и человеческие качества, а «цифра» — один из современных инструментов сделать образование более качественным.

«Акцент делается на предоставлении равного доступа к образовательному контенту. Если учитель и его ученики из самой отдаленной сельской школы хотят узнать что‑то новое, они должны иметь для этого возможность», — сказала Лилия Гумерова.

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

1 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

2 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

3 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

4 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

5 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

6 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

7 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

8 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

9 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

10 из 11

Встреча Л. Гумеровой с директорами школ Уфы

11 из 11

Глава Комитета СФ указала, что одна из приоритетных задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» — создание к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

«Главная задача — не превратить национальные проекты в осваивание средств. Необходим четкий алгоритм использования финансовых и других возможностей. Цифровизация должна стать не просто набором методик, она должна ориентироваться на индивидуальное развитие каждого человека, возможность учиться у лучших и учиться непрерывно», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Главная задача — не превратить национальные проекты в осваивание средств

Начальник Управления образования Администрации городского округа г. Уфы Елена Хаффазова рассказала о развитии цифрового образования в Республике Башкортостан в рамках реализации проекта «Современное цифровое башкирское образование».

По ее словам, проект реализуется с 2019 г. в пяти пилотных школах Уфы. В процессе работы руководители учебных учреждений выстроили «дорожные карты» по актуальным образовательным блокам, которые опираются на основные мероприятия региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка».

«Впоследствии контент образовательных ресурсов будет доступен всем школам Уфы и Республики. «Цифра» уже стала реальным помощником и педагогам, и ученикам, и родителям. И в этом бесспорная ценность проекта», — подчеркнула Елена Хаффазова.

По мнению научного руководителя проекта «Современное цифровое башкирское образование» Татьяны Новиковой, у Республики Башкортостан есть возможность выйти в лидеры цифрового образования.

Участники также отметили полезный опыт стажировки в Москве в рамках проекта «Цифровой директор», что позволило в режиме реального времени познакомиться с работой столичных школ. Особое внимание привлекли инженерные, медицинские классы, другие новые практики, которые найдут воплощение в дальнейшем развитии цифрового образования Уфы и Республики Башкортостан.

Во встрече приняли участие директора более 30 образовательных организаций г. Уфы, член правления Мелеузовского молочно-консервного комбината Андрей Яровой, советник Московского центра кадрового потенциала образования Мария Лазутова и др.

Подводя итоги встречи, Лилия Гумерова отметила, что позитивный опыт Уфы в области цифровизации образования будет учтен в работе Комитета СФ.

MIL OSI