Л. Гумерова: У России и Ирака большой потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Российской Федерации Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни.

В беседе также принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

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Лилия Гумерова поздравила иракского Посла с назначением на этот ответственный пост. «Уверена, что вы активно приступите к работе по укреплению российско-иракской дружбы, обеспечению межпарламентского взаимодействия».

Особое место в наших отношениях занимают гуманитарные, научные и образовательные контакты

Сенатор отметила, что между двумя странами поддерживается регулярный политический диалог. «Особое место в наших отношениях занимают гуманитарные, научные и образовательные контакты. В России проходят обучение около трех тысяч иракских студентов».

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в налаживании торгово-экономического сотрудничества двух стран с целью переломить тенденцию к снижению товарооборота.

Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Встреча Л. Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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По словам Лилии Гумеровой, главный механизм наращивания такого взаимодействия – российско-иракская комиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. «Сегодня 23 двусторонних документа находятся в высокой степени готовности. Они охватывают сферы науки, культуры, торговли, защиты интеллектуальной собственности», — сказала сенатор.

Со своей стороны Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни отметил необходимость активизации двусторонних отношений в различных областях. «Между нашими странами существуют исторические древние связи», — сказал он.

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