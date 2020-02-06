Л. Талабаева провела встречу с представителями старшего поколения Владивостока

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие было посвящено всестороннему обсуждению и разъяснению положений проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в рамках региональной недели провела встречу с представителями старшего поколения, членами Союза пенсионеров Первомайского района Владивостока.

Людмила Талабаева провела встречу с представителями старшего поколения, членами Союза пенсионеров Первомайского района Владивостока

Мероприятие было посвящено всестороннему обсуждению и разъяснению положений проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Особый интерес и обсуждение у пенсионеров вызвали поправки, касающиеся защиты социальных прав граждан

Особый интерес и обсуждение у пенсионеров вызвали поправки, касающиеся защиты социальных прав граждан. Сенатор разъяснила, что предложенные поправки закрепляют в Конституции РФ социальные гарантии граждан страны. Законодательно закрепляется условие, по которому МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Предлагается ввести это правило в Конституцию. Следующая поправка касается нормы об индексации пенсий и достойного пенсионного обеспечения.

Людмила Талабаева провела встречу с представителями старшего поколения, членами Союза пенсионеров Первомайского района Владивостока

«Пенсия в настоящий момент индексируется 2 раза в год, но Конституция этот вопрос не регулирует. Этот пробел восполнят предложенные изменения», — отметила сенатор и заверила членов Союза пенсионеров, что ни одно из предлагаемых гражданами изменений в Конституцию не останутся без внимания.

Кроме того, на встрече звучали и другие волнующие людей вопросы — перспективы социально–экономического развития Приморского края, трудоустройство людей пенсионного возраста, проблемы экологии, здравоохранения и ЖКХ. Ряд проблем был решен на месте, были даны ответы и разъяснения, некоторые вопросы сенатор взяла под личный контроль.

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