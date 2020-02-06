Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ06.02.2020 15:15
Мониторинг ЧС с помощью данных ДЗЗ
Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли — компания «Российские космические системы» продолжает мониторинг зон чрезвычайных ситуаций на территории России при помощи орбитальной группировки Госкорпорации «Роскосмос».
Так, в период с 30 января по 6 февраля 2020 года проведен мониторинг следующих событий по заявкам МЧС России:
обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
поиск судна в Охотском море;
поиск рыбаков в заливе Мордвина, Сахалинская область;
поиск рыбаковв бухте Муравьиная, Приморский край;
поиск рыбаков в Амурском заливе, Приморский край;
угроза подтопления в Ярославской области;
угроза подтопления в Алтайском крае и Новосибирской области.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг наводнений в Республиках Замбия, Мадагаскар, а также оползня в Бразилии. В рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру также была запланирована космическая съёмка следующих чрезвычайных ситуаций:
наводнение в Республике Мадагаскар;
землетрясение в Турции;
крушение самолета в Афганистане;
обрушение кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге;
взрыв на заводе в г. Мценск, Орловская область;
природные пожары в Австралии;
сход лавины в Турции.
За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 292 тыс.кв. км (85 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Параллельно в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы данные в объеме около 92 тыс. кв. км (26маршрутов) по территории Республики Мадагаскар и Республики Замбия.
Госкорпорация «Роскосмос» и оператор космических средств дистанционного зондирования Земли поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.