Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ06.02.2020 15:15

Мониторинг ЧС с помощью данных ДЗЗ

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли — компания «Российские космические системы» продолжает мониторинг зон чрезвычайных ситуаций на территории России при помощи орбитальной группировки Госкорпорации «Роскосмос».

Так, в период с 30 января по 6 февраля 2020 года проведен мониторинг следующих событий по заявкам МЧС России:

обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

поиск судна в Охотском море;

поиск рыбаков в заливе Мордвина, Сахалинская область;

поиск рыбаковв бухте Муравьиная, Приморский край;

поиск рыбаков в Амурском заливе, Приморский край;

угроза подтопления в Ярославской области;

угроза подтопления в Алтайском крае и Новосибирской области.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг наводнений в Республиках Замбия, Мадагаскар, а также оползня в Бразилии. В рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру также была запланирована космическая съёмка следующих чрезвычайных ситуаций:

наводнение в Республике Мадагаскар;

землетрясение в Турции;

крушение самолета в Афганистане;

обрушение кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге;

взрыв на заводе в г. Мценск, Орловская область;

природные пожары в Австралии;

сход лавины в Турции.

За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 292 тыс.кв. км (85 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). Параллельно в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы данные в объеме около 92 тыс. кв. км (26маршрутов) по территории Республики Мадагаскар и Республики Замбия.

Госкорпорация «Роскосмос» и оператор космических средств дистанционного зондирования Земли поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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