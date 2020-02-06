Source: Russia – Council of the Federation

И. Рукавишникова провела совещание на тему реформирования административно-деликтного законодательства.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации».

Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Ирина Рукавишникова

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Ирина Рукавишникова

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Андрей Клишас

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Совещание на тему «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации»

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Мероприятие посвящено подотрасли административного права, представляющей совокупность норм, которые регулируют отношения, возникающие в связи с совершением административного правонарушения (деликта). В совещании участвовали председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края члены СФ, заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак, представители Генеральной прокуратуры РФ, Общественной палаты РФ, органов государственной власти субъектов РФ, в частности, из Архангельской и Ульяновской областей, Пермского края, Республики Татарстан – в режиме видео-конференц-связи.

Кодекс получился достаточно хороший с точки зрения проработки многих вопросов, связанных с институтами административного права

Открывая совещание, Андрей Клишас подчеркнул, что на нем предстоит подробно обсудить новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях. «В целом Кодекс получился достаточно хороший с точки зрения проработки многих вопросов, связанных с институтами административного права. Я знаю, что со стороны общества есть критические оценки отдельных положений, может быть, размеров штрафов. Это все подлежит дополнительному обсуждению».

«Важно при обсуждении учесть интересы регионов», — подчеркнул он.

Ирина Рукавишникова напомнила, что в марте прошлого года комитетом СФ был проведен «круглый стол», посвященный вопросам разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ в административно-деликтной сфере. «К тому моменту Комитет СФ глубоко изучил ситуацию в данной сфере, провел мониторинг мнений региональных органов власти на предмет имеющихся проблем в законодательном регулировании административной ответственности, выявил ее остроту и настоятельную необходимость скорейших преобразований. Эта наша совместная с регионами работа, без преувеличения, послужила катализатором тех изменений, которые сейчас происходят».

Сенатор отметила, что в ходе подготовки проекта Кодекса Совет Федерации как палата регионов выступил связующим звеном между субъектами Федерации и участниками законотворческого процесса. «Летом нами был проведен мониторинг предложений регионов в части содержательного наполнения общей и особенной частей нового Кодекса. Все предложения, а их порядка 300, мы обобщили, систематизировали и направили в Минюст».

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По словам Ирины Рукавишиковой, на данный момент подготовлены проекты КоАП, Процессуального кодекса об административных правонарушениях и закона о введении в действие данных кодексов. «Сейчас основная задача – максимально доработать законопроекты на стадии их предварительного обсуждения. И сегодня мы собрались с той целью, чтобы обсудить уже имеющиеся тексты, как, в какой степени учтены в них интересы субъектов Федерации».

Она считает положительным нововведением категорийность административных правонарушений, что позволяет сделать ответственность более индивидуализированной. Более четко выписаны юридические характеристики повторности административных правонарушений и правила ужесточения санкций за совершение повторных правонарушений, введены гибкие правила применения административного штрафа. Предпринята попытка установить на федеральном уровне ответственность за нарушение тишины и покоя граждан.

Вместе с тем остались актуальные для регионов вопросы, все еще требующие доработки, указала Ирина Рукавишникова. В частности, регионы настаивали на том, что в КоАП РФ необходимо закрепить четкие критерии разграничения полномочий между Федерацией и субъектами в сфере установления административной ответственности либо перечень полномочий органов государственной власти субъектов РФ по установлению административной ответственности.

«Практически все субъекты РФ предлагали включить в КоАП прописанные сейчас в региональных законах наиболее типичные, распространенные на всей территории страны составы административных правонарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности. Это нарушение тишины и покоя граждан, семейно-бытовое дебоширство, нанесение надписей, рисунков в общественных местах; попрошайничество и другие. Во‑первых, это облегчит администрирование по этим составам, во‑вторых, наведет порядок в региональной законодательной практике, поскольку много проблем возникало в части противоречия региональных норм федеральным», — сказала парламентарий.

Денис Новак сообщил, что Министерство юстиции работает над подготовкой к внесению в Правительство проектов КоАП, Процессуального кодекса об административных правонарушениях и закона о введении в действие данных кодексов. Предусматривается общественное обсуждение этих документов. «Мы настроены на максимальную открытость, потому что мнение общества очень важно в отношении работы над этими проектами, так как они затрагивают жизнь практически каждого человека».

В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, заместитель начальника правового управления – начальник отдела правовой и антикоррупционной экспертизы аппарата правового управления Законодательного Собрания Ростовской области Иван Сухаревский, заместитель руководителя администрации – директор правового департамента администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Игорь Андреечев, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Александр Чубаров (в режиме видеоконференц-связи), директор правового департамента Администрации губернатора Пермского края Дмитрий Носов (в режиме видеоконференц-связи) и другие.

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