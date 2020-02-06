Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомилась с работой псковской лаборатории по выявлению генетически модифицированных организмов.

Лабораторию молекулярно-генетических исследований Центра гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Псковской области посетила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области совместно с руководителем Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александром Нестеруком и главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии г. Пскова Сергеем Никифоровым.

Смотрите также

Специалисты лаборатории, используя один из самых новых и точных методов полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики), выявляют наличие генетически-модифицированных организмов (ГМО) в составе пищевых продуктов.

«В связи с Указом Президента РФ от 21 января 2020 года «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» и по поручению Председателя Совета Федерации особое внимание уделяется пресечению ввоза на территорию нашей страны генно-модифицированных организмов и совершенствованию контроля за ввозом и оборотом продукции, полученной с использованием ГМО», — подчеркнула Елена Бибикова.

Региональное Управление Роспотребнадзора проводит ежегодные плановые проверки продукции на наличие ГМО, внеплановые — по жалобам граждан с санкции прокуратуры или же во исполнении поручений Правительства РФ, сообщил Александр Нестерук. Один из последних фактов наличия генно-модифицированнх организмов был выявлен в мясных изделиях псковского предприятия из‑за добавления в их состав сухого молока с ГМО. Вся некачественная продукция была снята с производства и изъята из оборота.

«На сегодня два крупных муниципальных центра Псковской области — Псков и Великие Луки — имеют качественные лаборатории ПЦР-диагностики и оборудование для проведения исследований на ГМО, штат сотрудников укомплектован полностью», — сообщил сенатору руководитель регионального Управления Роспотребнадзора. По его словам, проверки продовольственных товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, осуществляются во всех пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории Псковской области.

В 2019 году в регионе прошли массовые проверки крупных сетевых магазинов, предприятий общепита. По результатам лабораторных исследований, чаще всего ГМО обнаруживаются в продукции предприятий общественного питания, нежели в товарах из сетевых магазинов.

Завершая встречу, Елена Бибикова отметила важность защиты рынка от ГМО, совершенствования контроля качества продуктов питания, а значит сохранения жизни и здоровья населения, и призвала участников встречи объединить усилия в этом направлении.

MIL OSI