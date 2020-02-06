Совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию

Source: President of Russia – Kremlin

Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, определённых майским Указом Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Основное внимание будет уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.

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