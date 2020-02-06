Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#OneWeb#Космодромы#Байконур#Главкосмос07.02.2020 00:53

Состоялся первый в 2020 году пуск с Байконура

Стартовыми расчетами предприятий Госкорпорации «Роскосмос» 7 февраля 2020 года в 00:42:41 мск с площадки № 31 космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту. Старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

После отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В течение следующих 3,5 часов британские спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться от разгонного блока.

Повтор трансляции пуска

За пуском ракеты-носителя с космодрома Байконур наблюдали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, а также руководство компаний Главкосмос, Arianespace и OneWeb.

***

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». По сравнению с вариантом «1а» она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на 3-й ступени. У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.

MIL OSI