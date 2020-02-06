Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦУП#ЦНИИмаш#МКС-61#Союз МС-1306.02.2020 08:51

«Союз МС-13» отстыковался от МКС

В соответствии с программой полета Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-13» 6 февраля 2020 года в 08:50 мск в штатном режиме отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС. На его борту — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Кристина Кук.

По предварительным данным Центра управления полетами, спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-13» должен совершить посадку в 12:12 мск на территории Казахстана в 146 км юго-восточнее города Жезказган. Прямая трансляция с места посадки будет доступна на сайте Роскосмоса с 11:30 мск.

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» находился в составе станции с 21 июля 2019 года. За время работы экипажа было проведено несколько десятков экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.). Кроме того, космонавты и астронавты поддерживали работоспособность МКС и проводили работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

На Международной космической станции в настоящее время продолжает работу экипаж 62-й длительной экспедиции: командир Олег Скрипочка (Роскосмос), бортинженеры Джессика Меир (NASA) и Эндрю Морган (NASA).

Повтор трансляции закрытия люков



Повтор трансляции расстыковки

MIL OSI