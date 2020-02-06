Т. Кусайко: В Мурманске стартовала акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на церемонии, посвящённой старту «Эстафеты Победы».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе работы в регионе приняла участие в церемонии, посвящённой старту акции «Эстафета Победы». Мероприятие, организованное пограничной службой ФСБ России, прошло у памятника «Пограничникам Арктики» в Мурманске.

По словам сенатора, эстафета пройдет вдоль внешних границ стран-участниц СНГ и будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Отправными точками акции стали Мурманск и белорусский Брест», — сказала Татьяна Кусайко.

«Эстафета Победы» пройдет по отдаленным пограничным отделениям, заставам, а также в районах гибели экипажей сторожевиков, в годы войны защищавших Кольский полуостров

Из столицы Заполярья «Эстафета Победы» пройдет по отдаленным пограничным отделениям, заставам, контрольно-пропускным пунктам, а также в районах гибели экипажей сторожевиков, в годы войны защищавших Кольский полуостров, отметила парламентарий. Акция завершится 28 мая, в День пограничника, в Москве у Могилы Неизвестного Солдата.

Татьяна Кусайко приняла участие в церемонии, посвящённой старту акции «Эстафета Победы»

Обращаясь со словами приветствия к организаторам и участникам мероприятия, сенатор напомнила о героическом прошлом Мурманска, который смог выстоять в кровопролитной обороне Заполярья и защитить северные рубежи страны.

«Низкий поклон ветеранам-пограничникам, взявшим первый удар на себя. Вечная память тем, кто ценой своей жизни отстоял Кольский полуостров. Именно здесь, в Мурманской области, враг так и не смог перейти границу», — отметила Татьяна Кусайко. Она подчеркнула, что память о Великой Победе необходимо передавать из поколения в поколение.

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