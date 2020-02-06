Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦУП#ЦНИИмаш#Союз МС-1306.02.2020 12:15

«Утесы» вернулись на Землю

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13», отстыковавшийся сегодня в 08:50 мск от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулся на Землю. Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие космонавта Александра Скворцова и астронавтов Луки Пармитано, Кристины Кук хорошее.

Продолжительность пребывания в космическом полёте Александра Скворцова и Луки Пармитано составила 200 дней 16 часов, а Кристины Кук — 328 дней 14 часов (астронавт NASA отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля «Союз МС-12»). В ближайшие часы планируется осуществить доставку членов международного экипажа в места постоянной дислокации для проведения постполетной реабилитации.

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» находился в составе Международной космической станции с 21 июля 2019 года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.).

В период полета космонавт Роскосмоса Александр Скворцов вместе с Алексеем Овчининым выполнили работы с антропоморфным роботом Skybot F-850, причалившим 27 августа 2019 года на корабле «Союз МС-14». Для этого Александр Александрович, используя систему ручного управления, осуществил перестыковку своего корабля со служебного модуля «Звезда» к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Экипаж в ходе полёта также выполнил работу с несколькими российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживал бортовые системы станции, проводил бортовые фото-, видеосъёмки.

На МКС до прибытия пилотируемого корабля «Союз МС-16», запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, продолжат работу участники 61/62-й длительной экспедиции — космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

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