Церемония вручения премии Президента для молодых учёных

Source: President of Russia – Kremlin

Премия присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

Лауреатами премии за 2019 год стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, и кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов.

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