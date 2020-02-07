Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-1307.02.2020 10:00

Александр Скворцов вернулся в Звёздный городок

Вчера, 6 февраля 2020 года, в 22:55 мск на подмосковном аэродроме Чкаловский (Московская область) приземлился спецборт с командиром экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-13» Александром Скворцовым. Примечательно, что домой космонавт вернулся на новом самолёте Ту-204-300, носящем имя Юрия Гагарина.

«Оба новых самолёта, полученных в прошлом году, осваиваются экипажами ЦПК, — отметил начальник ЦПК Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов. — Оперативная группа уже назвала Ту-204-300 более комфортными, удобными и продуманными для таких перелётов».

Из третьего — самого длительного на данный момент в карьере Александра Скворцова — 200-суточного полёта Александра Александровича встречали родные и близкие, коллеги и руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, а также представители других предприятий отрасли и СМИ.

Во время экспедиции МКС-60/61 Александр Скворцов с помощью экзоскелета управлял антропоморфным роботом Skybot F-850, причалившим 27 августа 2019 года на корабле «Союз МС-14». Для этого Александр Александрович, используя систему ручного управления, осуществил перестыковку своего корабля со служебного модуля «Звезда» к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

«Александр Скворцов продемонстрировал, что мы надёжно готовим космонавтов к любым неожиданностям, — отметил Павел Власов. — Выдержка и спокойствие командира гарантирует качественное выполнение программы полёта».

Павел Николаевич также порадовался самочувствию Александра Александровича: «Мы общались с ним после приземления. После 200-суточного полёта он демонстрирует хорошие физические параметры. Думаю, реабилитация пройдёт быстро и успешно, и Александр Скворцов будет готов продолжать полёты. Также космонавт примет участие в послеполётных научных экспериментах в интересах перспективных полётов в дальний космос и подготовки к межпланетным перелётам».

Горячими объятиями встречали космонавта супруга Елена Георгиевна, дочь Анна и отец — Александр Скворцов, который в 1965 году был зачислен одним из 22 слушателей третьего набора космонавтов.

«Я любил летать и остался лётчиком, — рассказал Александр Александрович-старший. — Я ни о чём не жалею. И рад за сына, что он достиг своей цели за счёт знаний, терпения, выдержки и большого самообладания. Каждый полёт для лётчика важен, а тут — преодоление земного притяжения, длительное пребывания в невесомости. Всегда встречаю сына из полёта».

С аэродрома Чкаловский командир корабля «Союз МС-13» на спецавтобусе отправился к Комплексу предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов (астронавтов), где за его состоянием здоровья будут наблюдать врачи. Своими впечатлениями от полёта, результатами работы на Международной космической станции и планами на ближайшее будущее Александр Скворцов поделится на послеполётной пресс-конференции, которая пройдёт 10 февраля.

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