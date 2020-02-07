Анатолий Яновский: “Потенциал по энергосбережению есть во всех отраслях экономики”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 7 февраля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика».

Основной темой заседания стала энергоэффективность действующей и будущей промышленной и транспортной инфраструктуры в регионах России.

На общегосударственном уровне тема энергоэффективности стала актуальной в начале 2000-х годов, с созданием региональных фондов энергосбережения и специальных программ, отметил Анатолий Яновский в ходе выступления. С тех пор, по словам замминистра, России удалось достичь значительного прогресса.

“Хотя с 2000 года по 2018-й год первичное потребление энергии выросло незначительно – всего на 7% – энергоемкость ВВП снизилась более, чем на 40%. Причем это снижение происходило за счет значительных фундаментальных изменений в отраслях экономики. Я напомню, что удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии в 2018 году был минимальным за последние 16 лет. И снижение этого показателя обусловлено, в первую очередь, произошедшей модернизацией генерации. Мы видим, что потенциал по энергосбережению есть во всех отраслях экономики ”, – подчеркнул замглавы Минэнерго России.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

MIL OSI