А. Ракитин обсудил с представителями общественных организаций региона вопросы реализации Послания Президента РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил город г. Медвежьегорск

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе работы в регионе посетил совместно с председателем Законодательного Собрания Элиссаном Шандаловичем ШандаловичЭлиссан ВладимировичПредседатель Законодательного Собрания Республики Карелия г. Медвежьегорск.

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Сенатор осмотрел Медвежьегорскую центральную районную больницу, строящийся ФОК, образовательную школу, предприятие по добыче и производству щебня и предприятие народных промыслов «Карельские узоры».

Александр Ракитин осмотрел Медвежьегорскую центральную районную больницу

В ходе встреч с представителями общественности основными темами для обсуждения стали темы, озвученные Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию. Речь шла об обеспечении горячим питанием школьников начальных классов, заработной плате учителей, кадровом обеспечении больниц, развитии дополнительного образования и другие вопросы, имеющие острую значимость для региона.

Реализация задач, поставленных в Послании Президента РФ требует от нас скорейшего и качественного принятия решений в вопросах поддержки семей

«Реализация задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации, требует от нас скорейшего и качественного принятия решений в вопросах поддержки семей, обеспечения горячим питанием школьников младших классов, в эффективности использования и обновления инфраструктуры в образовательных целях, в использовании современных технологий в интересах обучения детей, при условии определяющего мнения жителей республики», — отметил Александр Ракитин.

Александр Ракитин посетил Медвежьегорскую образовательную школу

Кроме того, в ходе встреч с руководством Законодательного Собрания РК, депутатами местного самоуправления г. Петрозаводска и г. Медвежьегорска, врачами и учителями, Александр Ракитин обсудил проект закона Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Участники встреч высказались за поддержку законопроекта, необходимость его принятия.

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