Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ в Салехарде с представителями общественных организаций, предприятий, учреждений и партий.

Член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняла участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ в Салехарде с представителями общественных организаций, предприятий, учреждений и партий.

Сенатор подчеркнула, что тема поправок в Конституцию сегодня является ключевой и повсеместно обсуждается общественностью.

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«Деятельность созданной по этому вопросу Рабочей группы вызывает неподдельный интерес у людей. Очень важно донести до граждан четкое толкование и понимание тех норм, которые закладываются в законы, чтобы все точно понимали, для чего все это делается. Необходимо донести те цели и задачи, которые ставит Президент, внося соответствующие инициативы», — сказала парламентарий.

«С другой стороны, важно, что Президент предлагает опереться в принятии предлагаемых норм на мнения людей, чтобы новые законы были не только приняты, но и отвечали запросам общества», – подчеркнула Елена Зленко. Сенатор подчеркнула, что важно услышать ямальцев, обсудить грядущие изменения.

Важно, что Президент предлагает опереться в принятии предлагаемых норм на мнения людей, чтобы новые законы были не только приняты, но и отвечали запросам общества

Законодатель рассказала собравшимся, что делает Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, какие поправки предлагаются и как они будут выноситься на общероссийское голосование.

Участники обсудили вопросы устройства политической системы страны, заложенные в проектируемые нормы, отметили важность внесения в Основной закон страны минимального размера оплаты труда и закрепления положения о регулярной индексации пенсий.

В ходе мероприятия было отмечено, что одна из главных тем, прозвучавших в Послании Президента — доходы людей и проблемы семей, что полностью соответствует потребностям общества.

Представители общественных организаций и ямальских предприятий говорили о разрыве в регионах зарплат в сфере образования, о необходимости поддержки коренного населения, повышения социальной доплаты пенсионерам и размера пенсии ветеранам боевых действий.

По итогам обсуждения собравшиеся высказали общее мнение о том, что будущая Конституция, как и будущее России, зависит от каждого ее гражданина.

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