Б. Жамсуев: Газификация Забайкалья предоставит потребителям возможность использования экологически чистого энергоносителя

Source: Russia – Council of the Federation

Представители в Совете Федерации от Забайкальского края приняли участие в совещании по газификации региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края приняли в Чите участие в рабочем совещании по вопросам газификации региона.

В мероприятии также участвовали исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края Геннадий Гусев, исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев, исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края Андрей Кефер, представители профильных министерств и ведомств.

Баир Жамсуев и Сергей Михайлов приняли в Чите участие в рабочем совещании по вопросам газификации региона

Баир Жамсуев напомнил, что проект магистральной газификации Забайкальского региона разрабатывается еще с советского периода. Вместе с тем, по мнению сенатора, подходить к этому вопросу только с экономической точки зрения нельзя, поэтому в августе 2019 года Президентом РФ дано указание Министерству энергетики РФ и ПАО «Газпром» проработать вопрос газификации региона.

Газификация Забайкальского края позволит существенным образом снизить затраты на производство и транспортные издержки

Сенатор также напомнил, что на заседании Совета Федерации в рамках проведения «правительственного часа» на тему «О приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока», Председатель СФ также говорила о необходимости газификации дальневосточных регионов.

По мнению Баира Жамсуева, газификация Забайкальского края предоставит потребителям в регионе возможность использования экологически чистого энергоносителя, который позволит существенным образом снизить затраты на производство и транспортные издержки, а также уменьшит загрязнение окружающей среды от использования угля и дров в отопительный период.

По информации сенатора, предпочтительным вариантом краевым правительством выбрана «Комбинированная газификация» — предусматривающая строительство газопровода — отвода «Сковородино – Чита – Улан-Удэ» от магистрального газопровода «Сила Сибири» и системы газопроводов — отводов до газораспределительных сетей с дальнейшей подачей газа по сетям газораспределения до потребителей. Газоснабжение удаленных потребителей от трасс газопроводов — отводов рассматривается в виде сжиженного природного газа от перспективного завода по производству СПГ в районе г. Читы и строительством одиннадцати систем приема, хранения и регазификации.

Баир Жамсуев на совещании подчеркнул необходимость тщательной проработки данного проекта, который позволит снизить расходы на отопление и горячее водоснабжение социальных объектов и жилого фонда, использование природного газа в котельных позволяет существенно снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха города Чита и других населенных пунктов региона, строительство и дальнейшая эксплуатация газопровода обеспечит создание дополнительных рабочих мест и развитие промышленности края.

По итогам совещания, участники приняли решение создать Рабочую группу по газификации Забайкальского края совместно с сенаторами от региона для решения данного вопроса. Также принято решение консолидировать свои усилия с Правительством Республики Бурятия.

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