В. Бекетов: Предложенные Президентом РФ изменения в Конституцию страны назрели и необходимы

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Сенатор принял участие в заседании Общественной палаты Динского района Краснодарского края.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края в рамках работы в регионе принял участие в заседании Общественной палаты Динского района.

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В своем выступлении сенатор остановился на основных положениях Послания Президента РФ Федеральному Собранию, предложениях по внесению изменений в Конституцию.

Владимир Бекетов напомнил о том, как выстраивалась система местного самоуправления в регионе. «Сегодня местное самоуправление есть, оно состоялось. И те изменения в Основной закон страны, которые предложил Президент, назрели, они необходимы. Нужно четко понимать цели, которые обозначены, активно включаться в реализацию задач. Организованная работа даст результат», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Бекетов также ответил на многочисленные вопросы собравшихся, прокомментировал их предложения.

Изменения в Основной закон страны, которые предложил Президент, назрели, они необходимы

Председатель Общественной палаты Динского района Петр Курдюк отметил важность таких встреч. «Мы услышали ответы на волнующие, непростые вопросы, и готовы их разъяснять землякам».

В мероприятии приняли участие члены Палаты, депутаты, руководители администрации района, сельских поселений, предприятий, представители общественных организаций, молодежные активисты.

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