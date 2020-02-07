Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в Челябинской области сенатор приняла участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в рамках работы в регионе приняла участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ.

В мероприятии участвовали представители законодательного и исполнительного органов государственной власти региона, общественных организаций, жители области.

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По словам сенатора, были поддержаны поправки, затрагивающие меры социальной поддержки граждан, сохраняющие в Конституции основы президентской республики, учитывающие мнение населения об изменении видов организационно-территориального самоуправления.

«Предложено включить в Конституцию понятие «Гражданское общество», определить в качестве ключевых ориентиров воспитание детей, уважение к государству», — продолжила Маргарита Павлова.

Маргарита Павлова приняла участие в обсуждении поправок в Конституцию РФ в Челябинской области

Законодатель указала, что поддержку также нашли предложения об увеличении полномочий губернаторов в части закрепления конституционной нормой взаимодействия глав регионов и профильных министров.

«Прозвучали предложения о повышении ответственности судебной системы перед гражданами, о закреплении всеобщего, доступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного, средне-специального образования», — перечислила Маргарита Павлова.

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