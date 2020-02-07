В Кировской области с участием сенаторов состоялось обсуждение основных тезисов Послания Президента Федеральному Собранию

Source: Russia – Council of the Federation

Виктор Бондарев и Вячеслав Тимченко провели совместный прием граждан в регионе.

На площадке Вятской торгово-промышленной палаты Кировской области состоялось обсуждение основных тезисов Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области члены Правительства Кировской области, депутаты Законодательного собрания региона, Кировской городской Думы, представители общественности и крупных кировских предприятий.

Виктор Бондарев и Вячеслав Тимченко приняли участие в обсуждении основных тезисов Послания Президента РФ Федеральному Собранию

«Президент задал вектор ускорения. Многие положения Послания носят конституционный характер. Именно поэтому корректировка законов и внесение поправок в Конституцию должны стать результатом общероссийского обсуждения», — сказал Вячеслав Тимченко. По его словам, другие предложения, направленные на улучшение качества жизни россиян и укрепление нашего государства, будут рассматриваться как отдельные законы или как поправки к действующим законам.

Корректировка законов и внесение поправок в Конституцию должны стать результатом общероссийского обсуждения

Как отметил Виктор Бондарев, общероссийское обсуждение Послания Президента РФ в регионах направлено на привлечение граждан к диалогу.

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«Важно, чтобы никто не остался в стороне. Мнение каждого должно быть услышано» — подчеркнул парламентарий. «Все они будут обобщены и направлены для дальнейшего рассмотрения в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию».

Виктор Бондарев и Вячеслав Тимченко приняли участие в обсуждении основных тезисов Послания Президента РФ Федеральному Собранию

В рамках рабочей поездки в Кировскую область Вячеслав Тимченко и Виктор Бондарев провели совместный прием граждан.

К сенаторам обратилась молодая пара с просьбой помочь их двухлетнему сыну, страдающему редкой генетической болезнью. Жизненно необходимые препараты для лечения мальчика стоят порядка 8 млн руб. за один укол, что является неподъемной суммой для родителей. Семью сроком на один год включали в программу, обеспечивающую ребенка курсом из шести уколов необходимого препарата. Мальчику при этом требуется регулярная медикаментозная поддержка. «Вопрос, безусловно, требует проработки, координаты заявителей у нас есть, будем разбираться», — отметил Виктор Бондарев.

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