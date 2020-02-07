В Челябинской области прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства при приёме на работу бывшего государственного служащего

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Катав-Ивановская городская прокуратура Челябинской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих.

Установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» не сообщил в установленный законом срок работодателю по последнему месту службы о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским служащим – участковым уполномоченным полиции.

По результатам проверки городской прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).

Мировой судья признал работодателя виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI