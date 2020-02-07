Source: Russia – Council of the Federation

Ежегодная научная конференция служит фундаментальной площадкой в поиске инновационных решений в нефтегазовой отрасли, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в Международной конференции «Рассохинские чтения».

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В этом году конференция «Рассохинские чтения» собрала в Ухте более 200 участников. Это члены различных координационных советов, представители профильных министерств и ведомств Республики Коми, сотрудники научных международных институтов, специалисты дочерних предприятий крупнейших компаний России в нефтегазовой сфере.

По словам Дмитрия Шатохина, ежегодная научная конференция служит фундаментальной площадкой в поиске инновационных решений в нефтегазовой отрасли, а также в обсуждении актуальных вопросов геологии, разработки и эксплуатации месторождений.

«Эта конференция входит в событийный календарь Республики Коми как одно из ключевых событий в сфере фундаментальной и прикладной науки. Однако важно отметить, что миссия «Рассохинских чтений» выходит далеко за сугубо научные рамки. Конференция решает задачи стратегического характера, ведь здесь обсуждаются вопросы развития отрасли, которая является локомотивом экономического развития нашего региона и России в целом», — отметил в приветственной речи сенатор.

Также Дмитрий Шатохин передал приветствие организаторам от заместителя Председателя СФ Николая Журавлева, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области в котором отмечается, что вся страна обсуждает идеи и установки недавнего Послания Президента России Федеральному Собранию. «При этом очевидно, что без надлежащей научной проработки и сопровождения никакие большие социально-экономические задачи в современном мире решены быть не могут. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов конференции и каждого из вас за личный вклад в развитие отечественной науки».

Очевидно, что без надлежащей научной проработки и сопровождения никакие большие социально-экономические задачи в современном мире решены быть не могут

Работа конференции строится по пяти секциям: «Геология, поиски и разведка месторождений углеводородов», «Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа», «Актуальные вопросы магистрального транспорта нефти и газа», «Физико-математическое моделирование в нефтегазовом деле» и «Современные проблемы нефтегазопромысловой и буровой механики».

Конференция «Рассохинские чтения» проводится в Ухтинском государственном техническом университете с 2009 г. Региональный научный форум, изначально посвященный проблеме только газовой сферы, в скором времени стал значимым событием для всего топливно-энергетического комплекса. В 2017 г. «Рассохинские чтения» приобрели статус международной конференции.

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