Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с председателем Законодательного Собрания Республики Карелия поправки в Основной закон страны.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республика Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия в рамках работы в регионе провел встречу с председателем Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссаном Шандаловичем ШандаловичЭлиссан ВладимировичПредседатель Законодательного Собрания Республики Карелия . Темой мероприятия стало обсуждение поправок в Конституцию РФ, предложенных Президентом России в Послании Федеральному Собранию.

В карельском парламенте создана рабочая группа по реализации положений ежегодного Послания Президента. По мнению сенатора, депутаты должны иметь возможность широко обсудить изменения в Основной закон страны и донести до своих избирателей, что эти изменения возможны только с согласия самих граждан: предложения Президента будут вынесены на всенародное голосование.

Президент, внеся свои предложения, дает возможность главам регионов поднимать и решать насущные вопросы своих субъектов на самом высоком уровне

«Я не сомневаюсь, что жители Карелии поддержат предложения Президента по установлению минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, ежегодной индексации пенсий. Это важные социальные вопросы, которые скажутся на улучшении качества жизни людей. Но не менее важно, что в законе о поправке к Конституции РФ прописаны и такие положения, как запрет высшим чиновникам, губернаторам, судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, изменения в политической системе страны, расширение полномочий Совета Федерации, Государственной Думы, усилении роли Конституционного суда и Госсовета. Президент, внеся свои предложения, дает возможность главам регионов поднимать и решать насущные вопросы своих субъектов на самом высоком уровне», — сказал Игорь Зубарев.

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Элиссан Шандалович отметил, что депутаты поддерживают предложенные поправки в Конституцию России.

Игорь Зубарев провел встречу с председателем Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссаном Шандаловичем

«Внося точечные изменения, мы идем эволюционным путем, сохраняя главные демократические принципы. Убеждён, что предложенные поправки являются обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства», — сказал Элиссан Шандалович.

По окончании встречи сенатор и спикер парламента вручили директору Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского Дмитрию Ефимову благодарственное письмо, подписанное Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга . Руководитель школы-интерната для кадетов был отмечен за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие образования и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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