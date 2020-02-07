И. Святенко: Запрос на социальную стабильность в обществе отражен поправками в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила с представителями общественных организаций и депутатами Московской городской Думы основные поправки к Конституции Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы обсудила с представителями общественных организаций и депутатами столичного парламента основные поправки к Конституции Российской Федерации.

Обсуждение с представителями общественных организаций и депутатами столичного парламента основных поправок к Конституции Российской Федерации

«В стране идёт широкое обсуждение изменений в Основной закон, которые предложил Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию», — отметила сенатор.

Наибольший отклик у граждан получили поправки, касающиеся закрепления социальных гарантий россиян

Наибольший отклик у граждан получили поправки, касающиеся закрепления социальных гарантий россиян: установления минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных выплат, сказала Инна Святенко.

Смотрите также

По ее словам, уверенность в завтрашнем дне является для граждан основой комфортного проживания. «Стабильность в социальном блоке – так можно охарактеризовать запрос на новые перемены в стране. Важно не только защитить социальные права граждан, но обеспечить их реализацию».

Обсуждение с представителями общественных организаций и депутатами столичного парламента основных поправок к Конституции Российской Федерации

Глава профильного Комитета СФ отметила, что в 11 административных округах Москвы на базе общественных объединений для граждан организованы площадки по обсуждения изменений в Конституцию.

Инна Святенко сообщила, что в настоящее время представители общественных объединений и молодежных организаций продолжают вести разъяснительную работу по поправкам в Основной закон страны.

MIL OSI