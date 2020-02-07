И. Фомин обсудил с представителями Тихвинского района Ленинградской области поправки в Конституцию РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подчеркнул социальную направленность готовящихся изменений в Основной закон страны.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области в ходе работы в регионе провел встречу с представителями ветеранских, общественных и молодежных организаций Тихвинского района. На мероприятии обсуждались поправки в Конституцию Российской Федерации.

Во встрече также приняли участие глава района Александр Лазаревич и заместитель главы районной администрации по безопасности Константин Федоров.

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Рассказывая о готовящихся изменениях в Основной закон, сенатор отметил их социальную ориентированность. В частности, предлагается закрепить в Конституции положение об обязательной индексации пенсий и норму, в соответствии с которой минимальная оплата труда не может быть ниже прожиточного минимума. Это гарантирует россиянам социальную защищенность вне зависимости от экономической конъюнктуры, считает парламентарий.

Он также отметил важность вопроса, связанного с более справедливым определением прожиточного минимума. «До конца этого года Правительство обновит методику его расчета», — сказал Игорь Фомин.

Повысится ответственность исполнительной власти перед депутатами, которые представляют во власти население — своих избирателей

Не менее значимы предложения по усилению роли законодательной ветви власти, продолжил сенатор. «Если сегодня парламент страны лишь согласовывает кандидатуру Председателя Правительства, то в случае принятия изменений в Конституцию, к полномочиям Государственной Думы будет отнесено утверждение премьера, всех его заместителей и всех министров. Повысится ответственность исполнительной власти перед депутатами, которые представляют во власти население — своих избирателей. И это, безусловно, усиление демократии в России», — подчеркнул законодатель.

Кроме того, отметил Игорь Фомин, предполагается поднять значение Совета Федерации, доверив сенаторам согласование кандидатур на ключевые посты в силовом блоке. Более значимую роль должен играть и Государственный совет, в который входят губернаторы регионов.

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